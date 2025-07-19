الاتحاد الفلسطيني يحذف بيانه بشأن أزمة وسام أبو علي

قام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحذف بيانه بشأن مطالبته بحماية وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في ظل أزمته الحالية مع الأحمر.

وكان الاتحاد الفلسطيني قد أصدر بيانًا رسميًا ندد فيه بالحملات التي يتعرض لها وسام أبو علي، مُطالبًا اتحاد الكرة المصري، والنادي الأهلي بحماية اللاعب من تلك الحملات.

وبعد حوالي ساعتين فقط من نشر البيان من جانب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قام بحذفه من جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أولًا، ثم بحذفه من الموقع الرسمي ثانيًا.

يُذكر أن الأهلي كان قد أعلن استبعاد وسام أبو علي من معسكر الفريق في تونس، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك على إثر عدم مشاركة المهاجم الفلسطيني في تدريبات الأحمر خلال الأيام الماضية.

ويصر وسام أبو علي ويضغط على إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، من أجل قبول العروض المقدمة له، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.