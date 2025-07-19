استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل كاملة وإنهاء الحرب

كشف استطلاع جديد بثته قناة "13" العبرية الخاصة، مساء الجمعة، أن 71.6 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل كاملة، تشمل إنهاء الحرب على قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى.

وجاءت نتائج الاستطلاع ردًا على تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال الأسبوع الجاري، الذي قال فيها إن "الاستطلاعات حول الصفقة مفبركة وتضلل الجمهور"، وفق القناة ذاتها.

وأظهر الاستطلاع أن 13.4 بالمئة من الإسرائيليين فقط يفضلون استمرار الحرب بدون أية صفقة، فيما قال 5.9 بالمئة إنهم يؤيدون إبرام صفقة جزئية.

وقبل ساعات، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بواشنطن، لمناقشة الحرب على قطاع غزة وملفي إيران و"حزب الله"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الرسمية إن إسرائيل تدرس إرسال وفد ثان من كبار المسئولين لديها، إلى الدوحة بهدف تحقيق اختراق في صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

ومنذ 6 يوليو الجاري، تجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، حيث يتواجد وفد إسرائيلي يشارك في هذه المفاوضات.

والخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه أخبارًا جيدة بخصوص قطاع غزة، دون أن يفصح عن تفاصيل بهذا الصدد.