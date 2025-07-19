وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، المستشار فادي مجدي القائم بأعمال رئيس نيابة أول المحلة، بتشكيل لجنة الطفل لمعاينة الطفل بائع الحلوى، وإيداعه بدار رعاية الأطفال الأحداث لعدم قدرة والديه على تحمل مسئولية تربيته.

كما وجهت النيابة العامة، لوالد الطفل تهمة الاتجار بالبشر واستغلاله في الأعمال المشبوهة، والتسول بقصد التربح وجني أموال غير مشروعة.

وأمرت النيابة العامة، بحجز والد الطفل لحين انتهاء التحقيقات معه، وأخذ أقواله، فضلا عن أخذ أقوال والدته بعدما ثبتت تحريات الهجرة غير الشرعية والأمن العام بصحة الواقعة، وتورط الشاب المتهم في واقعة ضرب دون إحداث إصابات، والصغير، حسب التقارير الطبية الصادرة من مستشفى المحلة العام.

وكانت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، قررت أمس الجمعة، حجز أطراف الخصومة في واقعة الطفل "بائع العسلية"، بالمحلة على ذمة التحريات، والعرض على النيابة في صباح باكر خلال 24 ساعة.

وكان مجمع محاكم مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، شهد فشل كل أوجه الصلح بين أسرة الشاب المتهم من جهة، وأسرة الصغير المعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية"، بسبب مطالبة الأخير مبلغ مالي كبير يتراوح ما بين "100 ألف إلى 150 ألف جنيه، مقابل التصالح قانونيا.

وكان ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة بمحافظة الغربية، تمكنوا من ضبط أسرة الطفل "بائع العسلية" في واقعة المشادة الكلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى.

كما تم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة لعرضهم على جهات التحقيق بالنيابة العامة، تزامنا مع عرض الشاب المتهم من الطرف الآخر.

فيما تم ضبط الشاب المتهم في واقعة الاعتداء طفل صغير والمعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية"، بتهمة الاعتداء عليه بالضرب بالقلم لرفض الأول شراء حلوى العسلية، وسبه بألفاظ نابية.

وكانت مدينة المحلة الكبرى، شهدت واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره على طفل صغير بالصفع لرفضه بيع العسلية له الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأشعل السوشيال ميديا للمطالبة بالتحقيق العاجل، ورفض الاعتداء عليه.