 رئيس الوزراء السوداني الجديد: إعادة تأهيل الخرطوم خلال 6 أشهر وستعود الحكومة تدريجيا - بوابة الشروق
السبت 19 يوليه 2025 4:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء السوداني الجديد: إعادة تأهيل الخرطوم خلال 6 أشهر وستعود الحكومة تدريجيا

وكالات
نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 4:30 م | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 4:30 م

أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أنه سيتم إعادة تأهيل مدينة الخرطوم بالكامل خلال ستة أشهر، مضيفا أن الحكومة ستبدأ بالعمل تدريجيا خلال الأشهر المقبلة وذلك بحسب تصريحات لـ العربية/الحدث.

وأوضح إدريس في وقت سابق أن الحكومة ستعود تدريجياً إلى الخرطوم، بعد إعلان الجيش استعادته السيطرة الكاملة على العاصمة، إلا أن هذه العودة تواجه جملة من العقبات، على رأسها الدمار الواسع الذي طال وسط المدينة، حيث تقع معظم المباني الحكومية والوزارات، والتي تعرضت للحرق والتخريب خلال المعارك.

ووصل إدريس ووفدا مرافقا له أمس الجمعة، إلى العاصمة الخرطوم، في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، للوقوف على الأوضاع في العاصمة التي تعاني من تدهور واسع في البنية التحتية، حيث كانت مسرحاً للمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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