زيلينسكي يختار سياسيا يفتقر إلى الخبرة السياسية لقيادة حكومة أوكرانيا خلال فصل الشتاء

يتجه الرئيس الأوكراني إلى الاستعانة بسيرجي كوريتسكي، وهو مسئول تنفيذي تكنوقراطي في قطاع الطاقة، لا يمتلك خبرة سابقة في مجلس الوزراء أو روابط سياسية قوية، لتولي منصب رئيس وزراء أوكرانيا، وذلك لمساعدة البلاد على الاستعداد لمواجهة شتاء جديد في ظل الحرب.

وأمضى كوريتسكي، البالغ من العمر 48 عاما، معظم مسيرته المهنية التي تقترب من 30 عاما في القطاع الخاص، وخاصة في شركات الطاقة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وانضم كوريتسكي إلى القطاع العام في عام 2022، في السنة الأولى للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أوكرنافتا"، أكبر منتج للنفط في البلاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية في أكاديمية كييف-موهيلا، أوليكسي هاران، إن "كون كوريتسكي حديث العهد بالسياسة يعد ميزة له في هذه المرحلة".

وأضاف هاران، أن كوريتسكي "يلتزم الحياد السياسي، ومن غير المرجح أن ينخرط في أي مناورات سياسية، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للرئيس".

ويتمتع رئيس الوزراء الجديد بسجل حافل في إدارة الأزمات بنجاح في قطاع الأعمال، وهي خبرة قد تكون حاسمة في إدارة تحديات الطاقة والاقتصاد خلال فصل الشتاء، في ظل استمرار الحرب والهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.