مسام السعودي ينزع أكثر من 1700 لغم من الأراضي اليمنية في أسبوع

تمكَّن مسام السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الثالث من شهر يوليو للعام 2026م من انتزاع (1786) لغمًا في مختلف مناطق اليمن.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يوليو حتى الآن إلى (4286) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 575ألفا و411 لغما بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم وسط تحركات أممية مستمرة لتحقيق السلام.