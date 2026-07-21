وزير الخارجية الألماني يزور لاجوس لبحث فرص الاستثمار في نيجيريا

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الثلاثاء من موريتانيا إلى نيجيريا، في المحطة الثانية من جولته الأفريقية التي تشمل ثلاث دول.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير في العاصمة الاقتصادية لاجوس ممثلين عن قطاع الاقتصاد النيجيري فضلا عن عدد من صناع المحتوى.

أما اللقاءات السياسية في نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان الذي يزيد على 240 مليون نسمة، فمن المقرر أن تعقد غدا الأربعاء في العاصمة أبوجا. ويعتزم فاديفول زيارة جنوب أفريقيا بعد غد الخميس.

ويرافق الوزير وفد اقتصادي، حيث تهدف الزيارة أيضا إلى بحث الفرص المتاحة أمام الشركات الألمانية، وكيفية تحقيق مزيد من الازدهار من خلال الاستثمارات الخاصة في الدول الأفريقية. وتعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، ويعتمد اقتصادها إلى حد كبير على عائدات تصدير النفط الخام.

ورغم ذلك، يعاني كثير من السكان من الفقر وارتفاع معدلات التضخم وضعف البنية التحتية. ويسعى كثير من النيجيريين إلى تحسين أوضاعهم بالانتقال إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو إلى الخارج. ووفقا لاستطلاع رأي أجري عام 2024، فإن أكثر من نصف النيجيريين فكروا في الهجرة.