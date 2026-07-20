حريق ضخم يجتاح شمال شرق مدريد ويتوسع بسرعة في يومه الخامس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل حريق غابات يجتاح شمال شرق مدريد الانتشار بسرعة مع دخوله يومه الخامس اليوم الاثنين.

وأفاد رئيس منطقة كاستيا لا مانتشا ذاتية الحكم، إيميليانو جارسيا-بيج، بأن النيران ألتهمت حتى الآن نحو 26 ألف هكتار، وهو ضعف المساحة المحترقة مقارنة بيوم الأحد.

ووصف الحريق المشتعل على بعد 60 كيلومترا شمال شرق العاصمة الإسبانية بأنه أسوأ حريق غابات في تاريخ المنطقة.

وقد دفعت الرياح القوية القادمة من الجنوب الغربي سحب الدخان الضخمة بعيدا عن العاصمة، حيث احتفل مئات الآلاف من الأشخاص بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وقال جارسيا بيج إنه تم إجلاء نحو 1200 شخص من 30 مجتمعا محليا مهددا.

وتجري حاليا تعزيز فرق الطوارئ لمكافحة الحريق الذي يبلغ محيطه 120 كيلومتراً.

ويشارك المئات من طواقم الطوارئ على الأرض في قطع حواجز الحريق باستخدام المعدات الثقيلة، بمساندة من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية.

وبحسب تقارير إعلامية، تشارك أيضاً نحو 45 طائرة ومروحية لإطفاء الحرائق في هذه العمليات.

وأكدت السلطات أنها نجحت حتى الآن في منع وصول النيران إلى المجمعات السكنية والمناطق المأهولة القريبة.