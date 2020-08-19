قال محمد البرعي مدير مبادرة «علاج مليون إفريقي» من فيروس سي، إنه تم عمل مسحات في تشاد وجنوب السودان وإريتريا، بإجمالي 34040 مواطنًا.

وتابع البرعي، في مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم، أنه تم أخذ مسحات فيروس سي لـ10700 حالة في جنوب السودان، وفي تشاد لحوالي 13 ألف مواطن، وفي إريتريا لـ10 آلاف مواطن، مضيفًا أنه في تشاد تم أخذ عدد من المسحات لفيروس B بإجمالي 13200 مواطن.

وأكد أنه تم تشخيص 205 مرضى بفيروس سي في جنوب السودان، وفي تشاد 210 مرضى، وفي إريتريا 77 مريضًا، معقبًا: «جميعهم يتلقون العلاج من الفريق المصري».

وذكر أنه سيتم توجيه أعضاء الفريق المصري لباقي الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة، لاستكمال عمل المبادرة في الكشف المبكر وعلاج فيروس سي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن الانتهاء من فحص 14838 مواطنًا إفريقيًا بدولتي تشاد وجنوب السودان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، والتي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي.