وزير الخارجية الألماني: ننتظر من الصين استخدام نفوذها على روسيا لإجراء مفاوضات جدية

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الصين بممارسة مزيد من الضغط على روسيا من أجل دفع موسكو إلى الدخول في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره الصيني وانج يي في العاصمة بكين، قال فاديفول اليوم الاثنين:"إذا كانت هناك دولة في العالم تمتلك نفوذًا قويًا على روسيا، فإن هذه الدولة هي الصين". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:"نحن نرغب، بل ننتظر أن تستخدم الصين هذا النفوذ".

ورغم أن الصين أعلنت وقوفها على الحياد في الصراع بين أوكرانيا وروسيا، فإن الغرب ينظر إليها باعتبارها أهم داعم لموسكو.

ويعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم إجراء محادثات في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث المبادرة الأمريكية الحالية الهادفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وانتقد فاديفول روسيا قائلًا إن موسكو تريد "فرض أقصى مطالبها تحت ذريعة الاستعداد للتفاوض". وأضاف أن الصين، باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، تعد فاعلًا حاسمًا على الساحة الدولية ولها تأثير كبير على روسيا. وأوضح أن على بكين "أن تعمل على أن تدرك روسيا أنه بمقدورها أن تجلس إلى طاولة المفاوضات الآن".

واختتم فاديفول تصريحاته قائلا إن بالقول إن هذه التوقعات، التي عبّر عنها "ليس فقط باسم ألمانيا، بل على الأقل باسم جميع الشركاء الأوروبيين"، تم الاستماع إليها اليوم في بكين.