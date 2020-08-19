وكيل أوقاف بني سويف: سيتم فتح المساجد التي تحددها المديرية

قال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ببني سويف، إنه سيتم فتح المساجد التي تحددها المديرية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة، وسط إجراءات احترازية ووقائية، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أنه لا توجد أى تعقيدات ولا مشاكل في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة من جانب المصلين، نظرًا لتمرس المصلين واعتيادهم على هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ الإعلان عن فتح المساجد لأداء الخمس صلوات تدريجيًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه سيتم الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

وأشار إلى أن من أهم الاشتراطات لإقامة صلاة الجمعة بالمساجد عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، منوهًا بأنه سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب، ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية، عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

وأكد أنه في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء المصلين الكمامة واصطحابهم سجادة الصلاة الشخصية له، مع وضع علامات للتباعد بين المصلين والالتزام بها، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير بشكل مستمر.