النفط يوسع خسائره إلى أكثر من 3%

عمقت أسعار النفط خسائرها اليوم، بأكثر من 3%، تزامنًا مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميًا، ومخاوف من عودة الإغلاق الاقتصادي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر سبتمبر 3.4% إلى 63.47 دولار للبرميل.

وهبط خام برنت برنت القياسي، تسليم شهر أكتوبر 2.78% إلى 66.33 دولار للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 24 مايو عند 67.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفي التعاملات الصباحية، هبط نزل خام برنت برنت القياسي، تسليم شهر أكتوبر، 1.11 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 67.12 دولار للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 24 مايو عند 67.06 دولار في وقت سابق من الجلسة، حسبما ذكرت منصة "الطاقة".

كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر سبتمبر 1.35 دولار أو 2.1% إلى 64.11 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 64.02 دولار وهو الأدنى منذ 24 مايو.

تسببت سلسلة الخسائر التي استمرت 6 أيام، في تراجع خام غرب تكساس بأكثر من 7%، بينما انخفض خام برنت أكثر من 6%، وهي الخسائر الأطول منذ تراجع 6 أيام لكلا العقدين الذي انتهى في 28 فبراير.

يعكس تراجع أسعار النفط المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا الناجم عن نوع دلتا، مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، خلال الشهر الماضي.

أعلنت أمريكا أمس الثلاثاء عن أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب كوفيد -19، أي ما يعادل نحو 42 حالة وفاة في الساعة، حيث يواصل متغير دلتا تدمير أجزاء من البلاد بمعدلات تطعيم منخفضة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أمريكا خلال الشهر الماضي وبلغ متوسطها 769 حالة وفاة يوميًا، وهو أعلى معدل منذ منتصف أبريل.

قال كبير محللي السوق في شركة أواندا، كريج إرلام: "تستمر أسعار النفط الخام في الظهور حول مستويات الدعم في منتصف الصيف إلى أواخره - 65 دولارًا في غرب تكساس الوسيط و67 دولارًا في خام برنت".

وأضاف أن تباطؤ النمو في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، الناجم عن القيود الجديدة استجابة لارتفاع حالات كوفيد-19 وبعض الضعف في البيانات الأميركية خلال الأسبوع الماضي، أدى إلى ضعف أسعار النفط.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التحرك إلى أقل من 65 دولارًا في خام غرب تكساس الوسيط، إلى تراجع الأسعار مرة أخرى إلى نطاقات التداول في الربع الثاني بين 57 دولارًا و65 دولارًا، وسيكون هذا انخفاضًا كبيرًا عن المستويات التي شهدتها أسعار النفط في الشهرين الماضيين.

كما أدى الارتفاع غير المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، نظرًا لأن الطلب على البنزين يبلغ ذروته عادةً خلال صيف نصف الكرة الشمالي.

قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 696 ألف برميل إلى 228.2 مليون، مقابل توقعات المحللين بانخفاض 1.7 مليون برميل.