 تباطؤ في وصول المساعدات إلى الناجين من زلزال هايتي - بوابة الشروق
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تباطؤ في وصول المساعدات إلى الناجين من زلزال هايتي

د ب أ
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 6:01 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 6:01 ص

رغم مرور أربعة أيام على الزلزال الذي ضرب هايتي وأودى بحياة 1900 شخص، لا يزال كثير من الناجين ينتظرون الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه.

وغردت الصحفية نانسي روك عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "هناك مشكلة خطيرة في توزيع المساعدات".

وأشارت إلى أنه حتى الآن، تصل المساعدات إلى أكبر مدينتين في المنطقة المتضررة بجنوب غرب تلك الدولة الكاريبية، وهما "لي كاي" و"جيريمي".

وذكرت صحيفة "لو نوفيليست" إن المجتمعات الأصغر تعاني من الإهمال، حيت لا تلقى الدعوات الموجهة للسلطات الوطنية من أجل المساعدة أي استجابة".

ونقلت الصحيفة عن جيري شاندلر، رئيس هيئة الدفاع المدني، قوله إن توزيع المساعدات صار أكثر صعوبة بسبب مرور العاصفة الاستوائية "جرايس" في المنطقة، والأحوال الجوية السيئة الناجمة عنها.

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