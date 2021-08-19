صحة الشرقية: الفرق المتنقلة تطعم العاملين بلقاح كورونا في مصانع العاشر

قامت الفرق الطبية المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالاستمرار في تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان.

وذلك حفاظا على العاملين وسلامتهم، وجرى اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، هذا بجانب عمل الفرق المتحركة بالمنشآت المختلفة بالمحافظة.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.