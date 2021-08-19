حازم إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن نتائج أولمبياد طوكيو 2020

تقدم النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال إمام في طلب الإحاطة: "شاركت مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بـ134 لاعبا ولاعبة، بواقع 86 رياضيا و48 رياضية، وانتهت الأولمبياد بحصول مصر على 6 ميداليات في 4 ألعاب، وهي: التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسي الحديث، مع الإخفاق في باقي الألعاب الأخرى".

وأضاف: "في ظل تلك النتائج، أتقدم بطلب إحاطة لاستبيان أسبابها والوقوف على ما تم بها من إجراءات واستعدادات ونفقات مالية"، وطالب بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة بالجلسة العامة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين.

وقال إن الهدف من طلب الإحاطة، الوقوف على أسباب الإخفاق لعلاجها، وكذلك دراسة أسباب الفوز في بعض الألعاب لتعظيمها والاستفادة منها.