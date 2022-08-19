محمود البزاوي: بخاف أمثل مسرح وعمري ما وقفت عليه

بدأت منذ قليل، ندوة خاصة مع أبطال مسلسل جزيرة غمام داخل المركز داخل الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال داخل قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وتحدث الفنان محمود البزاوي، على هامش الندوة قائلا: كل أبطال مسلسل جزيرة غمام خريجين مسرح، والمسرح هو أبو الفنون، وأنا الفنان الوحيد اللي بخاف أمثل على المسرح، وأشعر أنه مرعب ومخيف وصعب الوقوف عليه، وأتمنى أن تاخدني الشجاعة وأقوم بعمل أعمال مسرحية الفترة القادمة.

وعن شخصيته في "جزيرة غمام"، قال: قدمت شخصية بطلان وهذا الاسم يأتي من الباطل والظلم والطغيان، وقمت بالعمل بأقصى جهدي للإظهار الشخصية بهذا الشكل ونجاح الشخصية يرجع إلى المخرج الكبير حسين المنباوي فهو صاحب الفضل الأكبر في إخراج هذه الشخصية بهذا الشكل متمنيا أن تقدم الدراما أعمال مثل ذلك كثيرا.

وحرص على حضور الندوة من أبطال المسلسل كل من النجم طارق لطفي، محمد جمعة، محمود البزاوي، الفنانة ميار الغيطي، هبة عبد الغني، الطفل منذر ريان، نانسي صلاح، وغيرهم؛ لتسليط الضوء على الأعمال الدرامية الهادفة ذات الرسالة الإنسانية، عن طريق إقامة ندوات خاصة.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف، ومدير التصوير إسلام عبدالسميع.