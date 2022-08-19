جوتيريش: الكهرباء المولدة في محطة زاباروجيا للطاقة النووية تخص أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الكهرباء المولدة في محطة زاباروجيا للطاقة النووية تخص أوكرانيا، وذلك عقب تقارير أفادت بأن روسيا قد تحول الكهرباء المنتجة في المحطة إلى الأجزاء الموالية لها في البلاد.

وأضاف جوتيريش، خلال زيارته لميناء "أوديسا" الأوكراني حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة: "من الواضح أن كهرباء محطة زاباروجيا هي أوكرانية وضرورية - خاصة خلال فصل الشتاء - بالنسبة للأوكرانيين، وأنه يجب احترام هذا المبدأ تمامًا".

كما شدد أيضًا على دعوته المتعلقة بإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وتأتي تصريحات جوتيريش، بعدما زعمت شركة "إنرجي أتوم" المملوكة لأوكرانيا والمشغلة لمحطات الطاقة النووية هناك - في وقت سابق اليوم - أن القوات الروسية في المحطة "تخطط لوقف وحدات الطاقة التي تعمل في المنطقة في المستقبل القريب وفصلها عن خطوط الاتصالات التي تمد نظام الطاقة الأوكراني".