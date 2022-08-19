رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفى 30 يونيو ببورسعيد ليلا

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية ليلية لمستشفى 30 يونيو التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك عقب جولته التفقدية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، للاطمئنان على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والتأكد من توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين.

وتفقد السبكي، خلال الجولة الليلية، الأقسام المختلفة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد، ومنها أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والحضانات والرعايات المركزة بالمستشفى، للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بأحدث المعايير العالمية للجودة.

وحرص السبكي، خلال الجولة، على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة.

ووجه السبكي، الشكر لجميع الأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد على مجهوداتهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى، وخاصة من مصابي الحوادث وحالات الطوارئ، كما شدد على تلبية جميع الاحتياجات من الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وفق أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، هي أول صرح طبي يقام على محور 30 يونيو، وتختص بتوفير الخدمات الطبية والرعاية العلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب بورسعيد، فضلًا عن تقديمها لخدمات علاج مصابي الحوادث وحالات الطوارئ.

وتتميز المستشفى بموقعها الاستراتيجي، كونها تقع كنقطة التقاء بين 4 محافظات، وهي بورسعيد وشمال سيناء والدقهلية والشرقية، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الآمنة لهم.