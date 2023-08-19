تفاصيل العقد الجديد لمارسيل كولر مع الأهلي

تضع إدارة النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة تمديد التعاقد مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لمدة موسمين آخرين، بخلاف الموسم المتبقي من عقده الحالي، ليستمر بذلك مع الأحمر حتى صيف عام 2026.

واتفقت إدارة الأهلي مع كولر على زيادة راتبه السنوي مع الفريق بنسبة 15%، على أن يقوم بالتمديد لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي، مما يعني استمرار المدرب مع الفريق لـ 3 مواسم جديدة، بخلاف الموسم الأول الذي نجح في التتويج خلاله بجميع البطولات التي شارك بها عدا كأس العالم للأندية.

ويتضمن العقد الجديد بندًا يسمح للنادي الأهلي ولمارسيل كولر أيضًا بفسخ التعاقد في صيف 2025، أي قبل بداية الموسم الأخير في التعاقد، بشرط أن يكون الإخطار قبل نهاية الموسم قبل الأخير بـ 15 يومًا، وذلك حال رغبة أيًا من الطرفين في عدم إكمال مدة التعاقد.

وأرسل مسئولو الأهلي العقد الجديد لمارسيل كولر عبر البريد الإلكتروني، لمراجعة جميع بنوده، من أجل التوقيع بشكل رسمي، عقب عودته إلى القاهرة الأسبوع الجاري، قادمًا من بلده سويسرا التي مكث بها في الأسبوعين الماضيين، مستغلًا فترة الإجازة، وذلك بعدما أبدى المدير الفني للأحمر موافقته على العقد الجديد.