انتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال عقد مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.

ويُظهر الفيديو أن بايدن غادر المؤتمر الصحفي، الذي عُقد على هامش القمة التي جمعته بيول وكيشيدا، أمس الجمعة، دون أن يصافحهما، ثم تذكر ذلك بعد سيره عدة خطوات بمفرده.

Biden forgets to unplug his earpiece after his "press conference," then walks away without shaking hands with the other two leaders pic.twitter.com/4rmfuHu4Fh