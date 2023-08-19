تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 522 قطعة أرض سكنية ضمن الطرح الثالث لبرنامج "مَسكن" في 15 مدينة جديدة، بمحاور "الإسكان المتوسط، والمميز، والأكثر تميزًا"، اعتبارا من الثلاثاء 22 أغسطس، ولمدة شهرين.

وأطلقت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، برنامج "مَسكن" لإتاحة قطع الأراضي السكنية الصغيرة، بجميع مستوياتها، للتخصيص "الفوري" بنظام الطرح "الدائم"؛ بهدف "القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي".

ويشمل الطرح الحالي:

- 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا، في مدن: (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة).

- 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة).

- 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

* وتبلغ قيمة جدية الحجز:

- 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا.

- 100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة.

- 25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة.

* آلية التخصيص:

- قطع الأراضي مطروحة للتخصيص "الفوري" دون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض) إلا في حالات التزاحم.

- سيتيح الموقع الإلكتروني للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

- في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، يكون الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطي أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوما على إيداعه بالبنك).

- وفي حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيكون الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي يحتكم إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

- لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور.

* خطوات الحجز:

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

2- إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

3- اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

4 – استكمال باقي إجراءات الحجز، ومنها (عملة سداد باقي ثمن الأرض الأكثر تميزا – نسبة استكمال باقي ثمن الأرض المميزة والمتوسطة).

5 - استخراج استمارة الحجز، والتوقيع عليها، وإرفاقها لاحقا بالموقع الإلكتروني، بجانب إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.