استطلاع: ارتفاع تأييد سياسة ترامب تجاه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار في غزة

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس "أ ب" والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي أن عددا أكبر من البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصراع في إسرائيل بعد أن ساهم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن نسب تأييده في القضايا الداخلية لا تزال ضعيفة.

وكشف الاستطلاع أن النجاح الواضح لترامب على الساحة العالمية لم يسفر عن تحسين مكانته العامة في الداخل.

وحتى بعض من صوتوا له يعتقدون أنه بحاجة إلى بذل المزيد لمعالجة قضايا مثل الاقتصاد والرعاية الصحية والهجرة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأعرب حوالي 4 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة عن تأييدهم للطريقة التي يدير بها ترامب مهامه بشكل عام، دون تغيير عن نسبتهم في سبتمبر.