صندوق النقد: نناقش مع مصر عدة قضايا لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه يجري مناقشة عدة قضايا مع مصر حاليا، مع فريق الحكومة الموجود في واشنطن، وبناء على النتائج سيحدد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ عامين، ومنذ بدء تنفيذ البرنامج مع الصندوق.

وأضاف أزعور في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين حضرته "الشروق" عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، إن التضخم تراجع، ويتوقع الصندوق أن يهبط إلى 11.2%.

بلغت معدلات النمو للعام المالي 2024_2025، نحو 4.4%، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 4.5%، في العام المالي الجاري.

قال أزعور إن الدين انخفض، وكل هذه المؤشرات ضمنت استقرار الاقتصاد.

وأوضح أن العمل مع مصر الآن يرتكز على دعم النمو وخلق فرص العمل، وتحسين بنية الأعمال، وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وغير منافسة.

وأوضح أن هناك مناقشات حالية مع مصر، وبناء عليها سيتم تحديد موعد زيارة الصندوق لمصر لا تمام المراجعتين الخامسة والسادسة.