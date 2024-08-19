العثور على جثة مسن متحللة في بورسعيد

عثر الأهالي بمحافظة بورسعيد على جثة متحللة لرجل مسن داخل مسكنه.

تلقى اللواء تامر السمري، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة عادل عبد الوهاب عويس، البالغ من العمر 65 عامًا، وذلك بعد مرور أربعة أيام على وفاته. كان المتوفى يقيم بمفرده في شقة بمنطقة مساكن الأمل الشعبية.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة حي الضواحي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة بمحكمة بورسعيد، التي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة، لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الوفاة أم لا، وذلك لحين التصريح بدفن الجثة.