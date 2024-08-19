استشهاد الصحفي الفلسطيني إبراهيم محارب برصاص الاحتلال شمال خان يونس

استشهد الليلة الماضية، الصحفي إبراهيم محارب (26 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال خان يونس.

واستهدفت دبابات الاحتلال، الليلة الماضية، مجموعة من الصحفيين كانوا في طريقهم إلى مدينة حمد، شمال خان يونس، وقطع الاتصال بالصحفي محارب، فيما أصيبت الصحفية سلمى القدومي، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن طواقم الإسعاف عثرت صباح اليوم الإثنين، على جثمان الزميل محارب، الذي يعمل صحفيا حرا لصالح عدد من المؤسسات الصحفية، وعضو في نقابة الصحفيين.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أحد أبرز نشطائها الدائمين الزميل الصحفي إبراهيم محارب.