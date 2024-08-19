جامعة المنيا تستضيف لأول مرة تصفيات دوري ريادة الأعمال لجامعات إقليم شمال الصعيد

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة شهدت لأول مرة في تاريخها تصفيات دوري نوادي ريادة الأعمال لإقليم شمال الصعيد.

بدأت الفعاليات بكلمة للمدير التنفيذي لنوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، التي أشادت بالدور المميز لنادي ريادة الأعمال بجامعة المنيا، بقيادة الدكتورة إيمان الشريف، وفريق النادي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال ريادة الأعمال. وأعلنت عن مفاجأة سارة تضاف لرصيد المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وهي تدشين 6 شركات ناشئة بالتعاون بين جامعة المنيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بتمويل قدره 300 ألف جنيه مصري للشركة الواحدة.

وأكدت الدكتورة إيمان الشريف، المدير التنفيذي للمركز الوطني للابتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة، أن الداعم الأول للابتكار وريادة الأعمال هو رئيس الجامعة، ولولا تشجيعه لمنسوبي الجامعة لما استطاع المركز تحقيق النتائج التي شهدتها ساحة الجامعة مؤخرًا. وأشارت إلى أن المركز يستهدف تحقيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجامعة لقطاع إقليم شمال الصعيد في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ونقل وتسويق التكنولوجيا، ونشر وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال.

وأثنى رئيس الجامعة على البرامج التمويلية المميزة التي تقدمها الأكاديمية، مثل نوادي ريادة الأعمال، ومكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، وصندوق رعاية الموهوبين والمبتكرين، وغيرها. كما رحب بلجنة تحكيم تصفيات الدوري لإقليم شمال الصعيد ووفود الجامعات المشاركة، وهي جامعات الفيوم، وبني سويف، وبني سويف الأهلية، والمنيا، في رحاب جامعة المنيا.

وأكد أن ريادة الأعمال هي المفتاح الأساسي للنهضة الاقتصادية التي نتطلع إليها، وأنها ثقافة حياتية يجب نشرها وترسيخها بين الشباب. وحثهم على عدم الاستسلام لليأس، مؤكداً أن الإصرار والمثابرة هما مفتاح النجاح، وأن معظم الأفكار بدأت صغيرة وتحولت إلى أفكار ناجحة غيرت معالم الخريطة الوظيفية. كما شجع جميع منسوبي الإقليم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تدفع عجلة الاقتصاد.

واختتم رئيس الجامعة بشكر المركز على الجهود المبذولة والثمار الطيبة لمركز الابتكار ونادي ريادة الأعمال، مطالباً بالحفاظ على الاستمرارية، حيث إن الابتكار وريادة الأعمال أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي دشنها وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور.

ثم بدأت فعاليات التنافس بين 12 فريقًا من الجامعات المشاركة بنماذجهم الأولية للمشروعات.