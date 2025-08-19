 انضمام أشرف عبد الغني خبير الضرائب إلى مجلس أمناء حزب العدل

أعلن حزب العدل انضمام أشرف عبد الغني، أحد أبرز خبراء الضرائب والمحاسبين القانونيين في مصر والعالم العربي، إلى مجلس أمناء الحزب، في إطار تعزيز كوادره بخبرات وطنية تدعم رؤيته وأهدافه.

يمتلك عبد الغني خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال الضرائب والمحاسبة، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية، أول كيان متخصص من نوعه في مصر والعالم العربي، والتي تضم خبراء في السياسات الضريبية والاستشارات المالية، ولها فروع في السعودية والإمارات.

تخرج عبد الغني في كلية التجارة شعبة المحاسبة عام 1982، وعمل مأمور ضرائب فاحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بين 1983 و1986، ثم شغل منصب مدير ضرائب بمكتب KPMG - مصر بين 1986 و1997.

وفي عام 1997 أسس مجموعة أشرف عبد الغني للمحاسبة والاستشارات، التي تقدم خدمات في الضرائب والتدقيق والمحاسبة والاستثمار وتأسيس الشركات، وتعد من المؤسسات البارزة في هذا المجال بمصر والعالم العربي.

وأكد حزب العدل ترحيبه بانضمام عبد الغني، معرباً عن تطلعه للاستفادة من خبراته في صياغة السياسات الضريبية والاقتصادية الداعمة للتنمية والعدالة الاجتماعية.