أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تستبعد أي صيغ للعمل على تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك الثنائية أو الثلاثية.

وقال لافروف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لا نرفض أي صيغ عمل أو تفاوض، لا ثنائية ولا ثلاثية، وقد ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك مرارا"، مشيرا إلى أنه من المهم ألا تُستخدم أي صيغة لمجرد الدعاية الإعلامية، بل للتحضير التدريجي لمحادثات بناءة، خطوة بخطوة، بدءا من مستوى الخبراء.

وأضاف: "سندعم دائما هذا النهج الجاد من أجل التوصل لتسوية، وأي محادثات مقبلة يجب أن يتم التخطيط لها بعناية شديدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد اجتماعًا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض أمس الاثنين؛ لمناقشة حل النزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم في 14 أغسطس الجاري إعادة 84 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وتسليم 84 أسيرا من القوات الأوكرانية في المقابل.