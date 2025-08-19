أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، للمرة الثانية، تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026، في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم المناسب لقدراتهم وإمكانياتهم.

وأكد المحافظ أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الطلاب والطاقة الاستيعابية للمدارس، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر. وبناءً عليه، تقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 235 درجة، وتخفيض الحد الأدنى للقبول في خدمات التعليم الثانوي إلى 220 درجة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن هذا القرار جاء بناءً على متابعة دقيقة لمعدلات القبول وطاقات الاستيعاب المتاحة في المدارس، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 113,965 طالبًا وطالبة، في حين يبلغ عدد فصول الصف الأول الثانوي العام بالمحافظة 1143 فصلًا.





