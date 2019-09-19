القوات العراقية تنفذ انزالا جويا في عمق الصحراء لمطاردة عناصر داعش



أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، أن قوات مشتركة نفذت عملية انزال جوي لملاحقة عناصر داعش في صحراء الأنبار أقصى غربي العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن "قوات مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الانبار والفوج التكتيكي لشرطة الانبار نفذت عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات ودمرت وكرين ، الأول يحتوي على أسلحة متوسطة وخفيفة متنوعة ، والثاني يحتوي على معدات وتجهيزات كانت مفخخة حيث تم تدميرها".

وقال: "تمكنت القوة أيضاً من تدمر عجلة لعناصر داعش في صحراء الانبار وألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء".

وتواصل القوات العراقية من الحيش والشرطة وحرس الحدود وقوات الحشد الشعبي والعشائري بالتعاون مع قوات التحالف الدولي منذ أيام مطاردة عناصر داعش في إطار عملية إرادة النصر في عمق الصحراء الغربية وصولا إلى الحدود العراقية السعودية.