ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم لأحد الزعماء الأجانب خلال مكالمة هاتفية وعدا ً أثار القلق لدى مسؤول في المخابرات الأمريكية الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى بشأن هذا الوعد، فيما وصف ترامب تقرير الصحيفة بأنه " قصة زائفة أخري".

وقالت الصحيفة نقلا ًعن مسؤولين أمريكيين سابقين وصفتهم بالمطلعين على الأمر، إنه لم تتضح حتى الآن هوية الزعيم الذي كان يتحدث معه ترامب، أو ماهية الوعد الذي قدمه. فيما قال أحد هؤلاء المسؤولين إن التواصل بين الزعيمين جرى عبر مكالمة هاتفية.

وأوضحت الصحيفة أن مايكل أتكينسون، المفتش العام للمخابرات الأمريكية، اعتبر الشكوى موثوقة ومقلقة بدرجة كافية لاعتبارها "ذات أهمية ملحة"، وهو ما يتطلب إخطار لجان الرقابة في الكونجرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوزيف ماجوير، القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات الوطنية الأمريكية، رفض عرض تفاصيل الشكوى على بعض أعضاء الكونجرس بدعوي أن الشكوى لا تقع في نطاق اختصاصاته.

من جهته، سعي النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، إلى إجبار بعض مسؤولي المخابرات الأمريكية للكشف عن التفاصيل الكاملة للشكوى للكونجرس.

وقال شيف في بيان إنه "من المقرر أن يمثل أتكينسون في جلسة إستماع مغلقة أمام اللجنة اليوم الخميس، وإن ماجوير وافق على الإدلاء بشهادته أمامها في جلسة مفتوحة بعد أسبوع".

في المقابل، وصف ترامب في تغريدة علي حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تقرير "واشنطن بوست" بأنه " قصة زائفة جديدة"، موضحا أنه "في كل مرة يتحدث فيها مع أي زعيم أجنبي يعي أن هناك الكثيرين من مختلف الوكالات الأمريكية وآخرون من البلد الثاني يستمعون إلى المكالمة".

وتسائل ترامب متهكما :" هل يوجد شخص غبي لهذه الدرجة ليصدق أنني أود أن أقول شيئًا غير مناسب مع زعيم أجنبي أثناء مكالمة كهذه".