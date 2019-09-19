إعلام القاهرة تصدر دليلاً لمستخلصات الرسالة العلمية

أصدرت كلية الإعلام جامعة القاهرة دليل مستخلصات الرسائل العلمية التى تم انجازها بالكلية خلال عشر سنوات (2009-2018) فى جزئين، الأول خاص بملخصات رسائل الماجستير فى الأقسام العلمية الثلاثة صحافة، وإذاعة وتليفزيون، وعلاقات عامة وإعلان، والثانى يتضمن ملخصات رسائل الدكتوراه فى الأقسام الثلاثة أيضاً، برعاية الدكتور هبة الله السمرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وتولت وإشراف ومراجعة للدليل الدكتور ليلى عبد المجيد المدير الأكاديمى لوحدة الجودة والعميد الأسبق للكلية.

وأضافت مصطفى، في تصريحات صحفية، أن الدليل عبارة عن ببليوجرافية شاملة ملخصة ودراسة تحليلية لتوجهات بحوث الإعلام فى مصر تتضمن ملخصات لعدد 677 رسالة ماجستير ودكتوراه انجزها الباحثون بالكلية خلال السنوات العشر الأخيرة، منها 315 رسالة من قسم الإذاعة والتليفزيون و217 رسالة من قسم الصحافة و145 رسالة من قسم العلاقات العامة والإعلان.

وأشارت إلى أن الدراسة التحليلية تناولت عدة معايير هى الاهتمامات البحثية، المشكلات البحثية التى نوقشت فى كل تخصص، الدول التى تم دراستها، الأطر النظرية، المناهج البحثية، مجتمعات كل دراسة والعينات، أدوات جمع البيانات.

وتابعت: "يهدف هذا الدليل إلى توثيق الإنتاج البحثى بالكلية والتيسير على الباحثين وتعظيم استفادتهم من هذا الجهد العلمى الضخم ومساعدة راسمى السياسات والخطط البحثية فى كلية الإعلام جامعة القاهرة وكليات الإعلام الأخرى بتوفير قاعدة بيانات مدققة، وتخطط الكلية لإعداد دليل ببيلوجرافى توثيقى وتحليل للبحوث المنشورة فى المجلة العلمية الفصلية التى تصدرها الكلية منذ أكثر من ربع قرن وهى المجلة المصرية لبحوث الإعلام".

شارك فى جمع المادة العلمية للدليل سلمى شاهين، ميرفت عبد الحميد، عبير يحيى سليم، هدى حسين، نهاد فتحى، وقام بالإنتاج الفنى له يحيى سليم وأحمد فكرى.

ويعد هذا العمل استكمالاً للمشروع الذى بدأته الكلية عام 2009 بإصدار ستة مجلدات لرسائل الماجستير والدكتوراه التى انجزتها الكلية فى الأقسام العلمية الثلاثة صحافة، إذاعة وتليفزيون، علاقات عامة وإعلان، بالكلية منذ عام 1975 حتى عام 2008.