يوكوهاما مارينوس يهزم ساجان توسو في الدوري الياباني

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فاز فريق يوكوهاما إف مارينوس على ساجان توسو 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري الياباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز جامبا أوساكا على كونسادول سابورو 1 / صفر

وسجل أهداف يوكوهاما إف مارينوس اريك ناسيمنتو دا ليما وجوزيه أنطونيو دوس سانتوس وماركوس جونيور في الدقائق الأولى و13 و34، فيما سجل هدف ساجان توسو دايشي هاياشي في الدقيقة 21.

ورفع يوكوهاما إف مارينوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ساجان توسو عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز جامبا أوساكا على كونسادول سابورو بهدف نظيف سجله كازوما واتانابي في الدقيقة 78.

ورفع جامبا أوساكا رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد كونسادول سابورو عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.