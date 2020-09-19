غياب هازارد وإيسكو وأسينسيو عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سواسيداد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه لمباراة الجولة الثانية من الدوري الإسباني، أمام ريال سوسيداد، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد.

ولم يشارك ريال مدريد في الجولة الأولى، نظرا لحصوله على راحة بسبب مشاركته حتى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وشهدت القائمة غياب إيدين هازارد وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وميليتاو لعدم جاهزيتهم، وشهدت غياب ماريانو دياز للإصابة.

وجاءت قائمة الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، سيرجيو راموس، ميندي، ناتشو، مارسيلو، أودريوزلا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - كاسيميرو - مارتن أوديجارد - مارفين بارك - سيرجيو أريباس كالفو - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: كريم بنزيما – يوفيتش - بوخا مايورال - فينيسيوس جونيور - رودريجو.