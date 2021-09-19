ثوران بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية

ثار بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية اليوم الأحد، بانفجار شديد في بلدية إل باسو جنوبي الجزيرة، حسبما ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية.



ووفقا للصحيفة، كان بالإمكان رؤية سحابة رماد كبيرة فوق الجزيرة، حيث توجد سلسلة جبال كومبر فيجا البركانية.



كان ثوران البركان متوقعا بعد آلاف من الهزات الأرضية في الأيام القليلة الماضية.



إلى جانب ذلك، ارتفعت طبقة الأرض قليلا في بعض الأماكن، ما يشير إلى أن الصخور المنصهرة كانت تتراكم تحت كومبر فيجا.



وطلبت السلطات في تلك الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 ألف شخص، المواطنين في الجنوب بحزم أمتعتهم وهواتفهم المحمولة والوثائق المهمة وأي أدوية قد يحتاجون إليها، حال اضطرارهم للإجلاء عن المنطقة.



ولم يرد مبدئيا أي حديث عن عمليات إجلاء. حيث تريد السلطات الانتظار إلى حين مزيد من التطورات أولا.



ووقع آخر ثوران بركاني في لا بالما في أكتوبر عام 1971 ، عندما أطلق بركان تيجويا حمما بركانية لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد ظهور صدع في جنوب الجزيرة.