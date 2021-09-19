محافظ الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة بمدينتى إسنا وأرمنت

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية الرياينة بمدينة أرمنت والتي تشمل إنشاء مجمعات خدمية وتوسعة مدارس وتطوير المرافق ومراكز الشباب.

وبدأ محافظ الأقصر بتفقد مركز طب أسرة الرياينة ثم توجه إلى قرية الديمقراط وتفقد شبكة ولوحة توزيع الكهرباء بالقرية بجهد 11 كليو فولت، وتابع مع رئيس مدينة أرمنت والشركات المنفذة مراحل تنفيذ المشروعات التنموية.

واستكمل المحافظ جولته بالتوجه لمركز إسنا متفقدًا قريتي النجوع بحري، والنجوع قبلي وتابع مراحل مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع قبلي ومحطة صرف النجوع قبلي بطاقة 9 ألاف متر مكعب في اليوم والمقامة على مساحة نحو 1000 متر بتكلفة تقدر بحوالي 30 مليون جنيه وتخدم ما يزيد عن 30 ألف نسمة من سكان القرية والقرى المجاورة.

كما تفقد المحافظ المشروعات التنموية بقرية الدير، وتابع مراحل تطوير مدرسة الشهيد هاشم سيد أحمد والتي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجناح الجديد بها، والمكون من 4 طوابق يضم 16 فصلا جديدًا وغرفً إدارية ودورات مياه بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه للمشروع المقرر إنهاؤه قريباً.

كما تابع نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الحكومي الخدمي بقرية الدير والجاري إنشائه ضمن مجمعات الخدمات بقرى المبادرة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية.

واختتم بتفقد أعمال تركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي والتي تم إنجاز العمل بها بنسبة 30% واتي تم فيها تركيب الشبكات بطول نحو 19 كيلو متر من إجمالي 63 كيلو حسبما أكد مسؤولو الشركة المنفذة للمشروع .