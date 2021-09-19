بورتو يكتسح موريرينسي بخماسية نظيفة في الدوري البرتغالي

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اكتسح فريق بورتو ضيفه موريرينسي 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل فيزيلا مع باكوس دي فيريرا 1/1.

وسجل أهداف بورتو مهدي طارمي (هدفين) في الدقيقتين 34 من ركلة جزاء، و71 ولويس دياز (هدفين) في الدقيقتين 51 و65، وبيبي في الدقيقة 77.

ورفع بورتو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد موريرينسي عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق فيزيلا مع ضيفه باكوس دي فيريرا 1/1.

وتقدم فيزيلا بهدف سجله جولهيرام شيتين في الدقيقة 44 وتعادل باكوس دي فيريرا عن طريق ريشاردو دو أوليفيرا كوستا في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد هيلدير فيريرا، لاعب باكوس دي فيريرا، في الدقيقة 28.

ورفع فيزيلا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر، كما رفع باكوس دي فيريرا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع.