إطلاق أول منصة إخبارية للشعبة الإنجليزية بإعلام القاهرة

جنيد لـ«الشروق»: الموقع يهدف لتدريب الطلاب لرفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم مع الالتزام بالجانب الأخلاقي والمهني لإعداد صحفي

أعلنت الدكتورة حنان جنيد؛ عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة؛ عن إطلاق أول منصة صحفية إلكترونية إخبارية متخصصة باللغة الإنجليزية؛ خلال أكتوبر المقبل.



وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق": "قالت جنيد إن الموقع الاخباري للشعبة يهدف إلى تقديم كل ما هو جديد ومفيد للشباب ومتابعة أبرز الأحداث على الساحة المصرية والدولية"، مضيفة أن تلك المنصة ستقدم الدعم للطلاب في الشعبة الإنجليزي بكلية الإعلام جامعة القاهرة وتدريبهم على أعلى مستوى بما يصب في رفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم مع الاهتمام بتوعيتهم وتقديم محتوى جاذب، مع مراعاة الجانب الأخلاقي والمهني في العمل الإعلامي والدور التثقيفي للجامعة".



وخلال اجتماع مع الدكتورة نرمين الأزرق؛ رئيس الشعبة الإنجليزية بالكلية والدكتور هاني محمد علي؛ رئيس تحرير الموقع، والدكتورة سماح المحمدى؛ أستاذ مساعد الصحافة ونائب رئيس الشعبة الإنجليزية بالكلية.



أوضحت عميدة الكلية؛ أن المنصة ستتضمن خدمات تدريبية متكاملة لطلاب الشعبة الإنجليزية؛ لصقل مهارات الطلاب في مجالات إعداد وتحرير القوالب الصحفية المختلفة؛ تحت إشراف أساتذة الشعبة.



ويمنح الطلاب المشاركين في تحرير القوالب الصحفية بالموقع شهادات خبرة معتمدة؛ فضلا عن احتساب ساعات العمل بالموقع في إطار ساعات التدريب العملي المعتمدة بالمقررات الدراسية.