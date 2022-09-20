فهمي: الكيان العربي السياسي قد يختفي مستقبلا لو بقيت الأمور على ما هي عليه

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن حرب روسيا وأوكرانيا لن تنتهي قبل الربيع المقبل، لافتًا إلى أن طرفي الصراع يلعبان «لعبة الشتاء والطاقة» في الوقت الراهن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «روسيا تسعى لتقسيم أوروبا بالبرد، والغرب يلعب على فكرة الضغط الاقتصادي على موسكو».

وتابع: «كنت متصورًا أن العقل يغلب ويسود وتنتهي الأزمة بنهاية الصيف، إنما من الواضح أن الأمر لم يحدث، ووفقًا لتقديري يمر النظام الدولي بأكمله وضمنه الشرق الأوسط بعاصفة مكتملة في آن واحد، وأسس النظام الدولي بشأن وجود قطب أو اثنين أو ثلاثة أم أقطاب متعددة أصبحت غير واضحة ومهزوزة».

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن قواعد القانون الدولي في الماضي، ارتبطت بوجود غرب وشرق ومجموعة من الدول المنحازة في المنتصف، منوهًا إلى أن «تعريف القوى ذاته تغير الآن، وأصبحت الدول تعتمد على القوى المعلوماتية أكثر من المادية فقط».

وتوقع أن تشهد آسيا تناميًا للقوى في المستقبل، خاصة مع وجود 60% من الطبقة الوسطى في القارة قبل عام 2030، معقبًا: «لن تكون للصين فقط، بل تشمل الدول الأخرى مثل إندونيسيا والهند، كما أن البرازيل بعد الانتخابات تعود كطرف فاعل».

واختتم: «في تقديري أن النظام الدولي بأكمله يعاد تشكيله والجانب الغربي له يد قوية، لأنه لازال أقوى اقتصاد وأقوى جانب عسكري، أما بالنسبة للعالم العربي، فلو تفاعلنا من الممكن أن تكون التشكيلة في النهاية إيجابية، أما لو تركنا الأمور على ما هي عليه، فالكيان العربي ككيان سياسي سيختفي».