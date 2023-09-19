الفريق أسامة ربيع عن ممر بايدن: لن يكون بديلًا لقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، عن مدى تأثير الممر الاقتصادي البديل بايدن الذي يمر من خلال الإمارات والسعودية وإسرائيل والهند لنقل البضائع والذي أعلن عنه مؤخرًا بقمة العشرين في نيودلهي على قناة السويس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الطرق المركبة كالممر البديل لنقل البضائع تشمل طرق برية وبحرية وسكة حديد، معقدة للغاية وتستهلك الكثير من الوقت لنقل البضائع، وهناك احتمالية لتعرضها للإتلاف، بجانب ارتفاع تكاليف النقل.



ولفت إلى أنه لا يمكن منافسة أو مقارنة ممر بايدن بقناة السويس، مؤكدًا أنها لم تؤثر على المجري فضلا عن أنه لم يكن هناك بديلًا لقناة السويس.



وتابع: "هناك أولوية لقناة السويس من حيث التكلفة الاقتصادية والسرعة في نقل البضائع"، مضيفا، "الممر البديل لنقل البضائع لن يأخذ من قناة السويس إلا نسبة قليلة لا تتعدي 0.1%".



وأوضح أن قناة السويس لها الأولوية في نقل البضائع من حيث تقديمها حزم تسويقية والخدمات التي تقدمها التي تجذب السفن والناقلات البحرية للقناة.