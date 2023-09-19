 أردوغان: تركيا تدعم أذربيجان للحفاظ على سلامة أراضيها - بوابة الشروق
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أردوغان: تركيا تدعم أذربيجان للحفاظ على سلامة أراضيها

أردوغان
أردوغان
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 10:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 10:54 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن تركيا تدعم أذربيجان في "خطواتها للحفاظ على سلامة أراضيها".

وذكر أردوغان، للأمم المتحدة أن "(ناجورنو) كاراباخ منطقة آذرية"، مضيفًا أن أي وضع آخر "لن تتم الموافقة عليه أبدا".

وأضاف الرئيس التركي أن أرمينيا تحتاج إلى الوفاء بتعهداتها، بما في ذلك فتح ممر نقل في الجنوب.

ودعا أردوغان إلى حل سريع للأعمال العدائية الحالية بين أذربيجان وأرمينيا.

وساعدت تركيا في 2020 أذربيجان، التي تسكنها أغلبية مسلمة وأتراك أذريين، على استعادة أراضيها التي استولت عليها أرمينيا في مطلع تسعينيات القرن الماضي في ناجورنو- كاراباخ.

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