وزير الخارجية العراقي: لن نسمح بوجود أية تهديد لإيران من أراضينا

ناقش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، القضايا الثنائية والوضع في إقليم كردستان شمالي العراق، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وأكد حسين، خلال اللقاء، التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أية تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة والإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة في كوريا الجنوبية، معتبراً أنها خطوة إيجابية.

وكان البرلمان الإيراني، أكد الأحد الماضي، استعداد طهران لاتخاذ أية إجراء للقضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المناهضة لها، والمتمركزة في إقليم كردستان العراق، إذا رفضت تسليم أسلحتها.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، في مقابلة مع موقع «برس تي في» الإيراني، إن إيران تراقب عن كثب نزع سلاح الجماعات الإرهابية ونقلها من المنطقة الحدودية.

وأضاف أنه يتعين نزع سلاحها والانتقال من إقليم كردستان شمالي العراق، بحلول 19 سبتمبر الجاري، بموجب الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.

وصرح وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، في وقت سابق، بأن بلاده ستقيّم وضع تنفيذ الاتفاق مع العراق واتخاذ القرار بناء على ذلك.