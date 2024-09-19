العراق: مقتل 6 من داعش بضربة جوية شمالي بغداد

كشف حهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم الخميس عن أن ستة من عناصر تنظيم داعش قتلوا بضربة جوية بطائرات إف 16 استهدفت مفرزة إرهابية في محافظة كركوك /250كم شمالي بغداد/

وقال جهاز المخابرات، في بيان صحفي ، إنه "بجهد فني ومراقبة وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات إف 16 اليوم ثلاث ضربات موجعة أسفرت عن قتل مفرزة إرهابية تتكون من ستة عناصر من داعش".

وأوضح البيان أن القوات العراقية نفذت بعد الضربة الجوية" عملية مداهمة وتفتيش للمكان المستهدف وتم العثور على جثث الإرهابيين وعدد من الأحزمة الناسفة والأسلحة والمعدات الفنية وهواتف مختلفة كانت تستخدم من قبلهم" .

وذكر أن جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذ هذه العملية بعمل استخباري مميز ودقيق بعد سلسلة عمليات استخبارية نوعية كسرت ظهر الإرهاب وقتل قياداته ، مشيرا إلى أنه بمتابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من شهرين تم قتل كل من الإرهابي عمر صلاح نعمة المكنى أبو خطاب أحد أخطر قيادات داعش الإرهابي وآمر ما يسمى قاطع البو حمدان في ولاية كركوك والإرهابي عثمان أبو عبد وكذلك الإرهابي عز الدين هشام.



