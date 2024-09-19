قال وزير الخارجية التركي فيدان هاكان، إن إسرائيل بدأت بتصعيد هجماتها نحو لبنان بشكل تدريجي، وذلك تعليقًا على تفجير أجهزة الاتصال بحوزة عناصر حزب الله.

وأضاف في تصريحات لمحرري وكالة «الأناضول»، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبدى تأييده بشأن ضرورة المضي قدما في إنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني في تركيا.

ونوه أن «العقلية المتطرفة في إسرائيل بعيدة كل البعد عن المنطق وتنتهج سياسة قائمة على التدمير»، لافتًا إلى أن «مشروع نتنياهو لسلب الأراضي الفلسطينية كافة بدعم غربي ما زال مستمرا».

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله في جنوب لبنان، الأربعاء، في أدمى يوم منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل قبل ما يقرب من عام، مما يؤجج التوتر غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم «بيجر» خاصة بالجماعة.

وأثار هذا الحادث مخاوف بشأن سلامة هذه الأجهزة التواصلية.

ولم يعلق المسئولون الإسرائيليون على الانفجارات، لكن مصادر أمنية قالت إن جهاز الموساد هو المسئول عن ذلك.

وقال أحد مسئولي حزب الله، إن الواقعة تمثل أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة.

وتزامنت هذه العمليات مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو عام على غزة، ما أدى إلى تزايد المخاوف من تصعيد على حدودها مع لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.