إعلام عبري: قتيل و11 مصابا على الأقل في قصف بالصواريخ والمسيرات على مناطق بالجليل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل، بقصف بالصواريخ والمسيّرات على مناطق في الجليل.

وقال حزب الله اللبناني، إن عناصره شنوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في يعرا بالجليل، لافتًا إلى أن المسيرات أصابت أهدافها بدقة.‏

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً ‌‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفركلا».

والجليل الغربي هو شريط من السهل الساحلي، يقع شمال مدينة حيفا، ويمتد إلى الحدود اللبنانية، ويستوعب الأراضي الواقعة بين نهاية جبال الجليل والبحر الأبيض المتوسط، ويضم مجموعة من المدن، منها عكا ونهاريا ورأس الناقورة.