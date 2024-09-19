مدرب نيس: عبدالمنعم يحتاج وقتا لإظهار قدراته

يرى فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، أن المدافع محمد عبد المنعم يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع الفريق، مشيرًا أنه أفضل مدافع مصري في الوقت الحالي.

وقال هايس في تصريحات لصحيفة «Nice-Matin» الفرنسية: «عبدالمنعم واجه بعض الصعوبات في مواقف معينة خلال مباراة مارسيليا الأخيرة، ولكن الفريق لم يدفع ثمنها».

وأضاف: «عبدالمنعم ظهر بمستوى جيد في المباريات الماضية ولقد كان قادرًا على التنافس ضد مهاجمين الدوري الفرنسي، وهم مختلفون عن أولئك الذين اعتاد اللعب ضدهم».

وأتم: «عبدالمنعم أفضل مدافع مصري حاليًا، وهو يحتاج فقط الحصول على فرصة حقيقية مع الفريق من أجل إظهار موهبته وقدراته، وليس لدى الكثير من الشكوك حول ذلك عندما أرى تدريباته».