سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بإقامة 3 مباريات أبرزها لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً.

يدخل الأهلي اللقاء وليس لديه سوى الحصول على الثلاث نقاط من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري واستعادة كبريائه بعد النتائج السلبية في الفترة الماضية بالهزيمة أمام بيراميدز ثم التعادل مع إنبي.

يمتلك الأهلي 6 نقاط فقط في 5 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات و خسر مباراة واحدة.

ويفتقد الأحمر في اللقاء لخدمات كلا من كريم فؤاد ومحمد شكري و أحمد سيد زيزو وإمام عاشور للإصابة، بينما تزايدت فرص عودة الثنائي ياسر إبراهيم و ياسين مرعي للمشاركة في اللقاء.

ومن المقرر أن يجري عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق في لقاء الليلة.

على الجانب الآخر يسعى سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر لتحقيق نتيجة إيجابية واستغلال الحالة السيئة التي يمر بها الأهلي، في ظل وجود عناصر الخبرة الموجودة في صفوف الفريق.

يمتلك سيراميكا 10 نقاط في 5 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات و تعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمود وفا "حكم الساحة" ويعاونه كل من سامي هلهل "مساعد أول" ويوسف البساطي "مساعد ثان" وعبد الرحمن صالح "حكم رابع" وطارق مجدي "حكم فيديو" و حسام عزب "حكم فيديو مساعد".

يسبقه لقاء وادي دجلة ونظيره طلائع الجيش باستاد السلام.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد عباس قابيل "حكم الساحة" و محمد خالد عيد "مساعد أول" و محمود بدارن "مساعد ثان" وجلال أحمد "حكم رابع" ومحمود الدسوقي "حكم فيديو" و طارق مصطفى "حكم فيديو مساعد".

يدخل وادي دجلة اللقاء منتشيًا بالفوز الأخير على كهرباء الاسماعيلية، ويمتلك 10 نقاط من 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

بينما يسعى طلائع الجيش لاستغلال الحالة المعنوية

يمتلك طلائع الجيش 8 نقاط من 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.

وعلى ملعب ستاد برج العرب، يستضيف سموحة نظيره حرس الحدود.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة صبحي العمراوي "حكم الساحة" و يعاونه كلا من هاني خيري "مساعد أول" و محمد القاضي "مساعد ثان" و محمدعبد العليم "حكم رابع" و مصطفى مدحت "حكم فيديو" و أسامة عبد اللطيف "حكم فيديو مساعد".

يدخل حرس الحدود اللقاء ولديه 8 نقاط من انتصارين و خسر في مباراة وتعادل في مباراتين.

بينما يمتلك سموحة 7 نقاط في 6 مباريات حقق الفوز في مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.