الرئيس الفلسطيني يخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول أراضيها

من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها.

ومن المقرر أن يشارك عباس عبر الإنترنت في المناقشة العامة، يوم الخميس المقبل، وفي مؤتمر حول حل الدولتين يوم الاثنين المقبل، بعد أن أيدت 145 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة مشروع قرار بهذا الشأن.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت التأشيرات لعباس وعشرات من ممثلي السلطة الفلسطينية، وأعلنت أنها لن تصدر تأشيرات جديدة لهم، بدعوى أن السلطة الفلسطينية لم تنأى بنفسها بشكل كاف عن الإرهاب.

ووفقا لاتفاقية مع الأمم المتحدة "اتفاقية المقر"، تلتزم الولايات المتحدة كقاعدة بمنح التأشيرات لجميع الممثلين الراغبين في السفر إلى مقر الأمم المتحدة في مانهاتن.