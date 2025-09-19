سبورتنج لشبونة يحقق فوزا عريضا في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي 4 / 1 على ضيفه كيرات ألماتي بطل كازاخستان ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بطل الدوري البرتغالي لم يجد صعوبة كبيرة في التغلب على الفريق الذي حقق مفاجأة بالتأهل إلى هذه المرحلة من البطولة، بعدما أقصى سيلتك الأسكتلندي بركلات الترجيح بعد التعادل صفر / صفر ذهابا وإيابا في مرحلة التصفيات التأهيلية، خلال شهر أغسطس الماضي.

التفوق البرتغالي جاء نتيجة وأداء، حيث فرض لشبونة أفضليته من خلال محاولات عديدة لهز الشباك، لكنها لم تثمر سوى عن هدف مع نهاية الشوط الأول سجله المهاجم البرتغالي الشاب فرنشيسكو ترينكاو وتحديدا في الدقيقة 44.

وفي منتصف الشوط الثاني، انهارت دفاعات كايرات ألماتي تماما في 5 دقائق فقط، ففي الدقيقة 64 عاد ترينكاو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

ثم زاد البرازيلي أليسون سانتوس التقدم للشبونة بهدف ثالث عند الدقيقة 66، ثم هدف رابع سجله جيوفاني كيندا بالدقيقة 68، ليتفوق سبورتنج لشبونة بشكل كاسح.

وقلص الفارق للضيوف، البرازيلي إدميلسون بهدف في الدقيقة 86.

وستكون مهمة كيرات ألماتي أصعب في الجولة المقبلة عندما يواجه ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة يوم 30 سبتمبر الحالي، أما لشبونة فيحل ضيفا على نابولي بطل الدوري الإيطالي يوم الأول من أكتوبر المقبل.