بالصور.. أعضاء مجلس إدارة الأهلي يصوتون في الجمعية العمومية للنادي

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 3:52 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 3:52 م

حرص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على حضور الجمعية العمومية للنادي، من أجل التصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.

ويتوافد أعضاء النادي الأهلي على مقر النادي بالجزيرة للتسجيل في الجمعية العمومية للنادي اليوم، الجمعة، والتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وبدأ التسجيل فى الجمعية العمومية للنادي الأهلي التاسعة صباحًا، ويستمر حتى السابعة مساءاً بمقر النادى بالجزيرة، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

تعقد اليوم، الجمعة، الجمعية العمومية للنادي الأهلي «الاجتماع الخاص» للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي يأتي هذا حرصًا على استمرار العمل بلائحة النادي بعيدًا عن لائحة الوزارة الاسترشادية لا سيما بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 


